Мужчина, выкопавший в Невском районе полкило психотропа, пойдет под суд

Невский районный суд Петербурга рассмотрит по существу уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Петербурга, в январе этого года горожанин купил у знакомого 0,5 кг психотропного вещества. Амфетамин был закопан в земле на улице Бабушкина в Невском районе города

Мужчина хранил откопанный «клад» при себе, пока его не задержали стражи порядка. Возбуждено уголовное дело. Задержанный предстанет перед судом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранец отправится в колонию Петербурга на 4 года за попытку продажи наркотиков. Гражданин Литвы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, при задержании у него изъяли 83 килограмма запрещенных веществ.