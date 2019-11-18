Иностранец отправится в колонию Петербурга на 4 года за попытку продажи наркотиков

Литовец дал признательные показания не только относительно себя, но и своих соучастников. Фото: pixabay.com

Литовец дал признательные показания не только относительно себя, но и своих соучастников. Фото: pixabay.com

Гражданин Литвы Адомас Коханскас отправится за решетку на 4 года. Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, при задержании у него изъяли 83 килограмма запрещенных веществ.

Как установило следствие, пособник наркодилеров входил в состав организованной преступной группы, действующей в 2017 году. С апреля по декабрь 2017 года подсудимый реализовывал незаконные наркотики: гашиш, марихуану, метадон, амфетамин и другие.

У задержанного литовца изъяли 83 килограмма различных веществ. Иностранец признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, рассказав о своих соучастниках, сообщают в прокуратуре Петербурга. Учитывая все смягчающие обстоятельства, Дзержинский районный суд вынес приговор: 4 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крупный наркодилер Максим Понеделко получил 5 лет тюрьмы.