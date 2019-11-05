Наркодилер Понеделко получил пять лет строгого режима

Петербуржец Максим Понеделко, причастный к покушению на сбыт 333-килограммовой партии наркотиков отправился за решётку на пять лет.

Наркодилера признали виновным во вторник, 5 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. За покушение на сбыт более трехсот килограммов запрещенных веществ злоумышленник проведет в заключении пять лет. Обвиняемого также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Отметим, что за преступления подобного рода может грозить наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Из оглашенных судом пяти лет, два года Понеделко уже отсидел под стражей и домашним арестом. Наркодилера задержали в декабре 2017 года, тогда всю вину преступник переложил на своего охранника, Виктора Кушнерева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка получила 17 лет колонии за ввоз на территорию Белоруссии 100 килограмм наркотиков.