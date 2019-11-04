Россиянка ввезла в Белоруссию 100 кг наркотиков

Женщина приговорена к 17 годам колонии общего режима.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Брестского областного суда. Россиянка пыталась провезти через границу более ста килограммов наркотических веществ – экстази и гашиша. Она спрятала крупную партию в тайнике автомобиля. Необычный груз обнаружили сотрудники Брестской таможни. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

К слову, партию назвали одной из самых крупных, которую извлекали на таможне за последние 25 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруги из Петербурга пересылали наркотики в мороженице и чайнике. По данным правоохранительных органов, супруги отправили более 15 кг наркотиков в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.