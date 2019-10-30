Супруги из Петербурга пересылали наркотики в мороженице и чайнике

Наркотики прятали в бытовые приборы. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Наркотики прятали в бытовые приборы. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

В Петербурге по подозрению в массовой пересылке наркотиков задержали супружескую пару. Запрещенные вещества муж и жена прятали в бытовых приборах.

По данным правоохранительных органов, супруги отправили более 15 кг наркотиков в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

Запрещенные вещества они помещали в бытовые приборы: мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, шейдер для льда, электрический чайник. После чего посылки передавались в курьерские службы. Курьеры при этом о содержимом бандеролей ничего не знали, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Супруги были задержаны сотрудниками УТ совместно с АО «Почта России». Возбуждено 15 уголовных дел. Мужчина и женщина заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга пыталась передать наркотики в СИЗО. Вещества он спрятал в продуктовой посылке.