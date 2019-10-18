Петербуржца судят за передачу наркотиков в продуктах в Кресты

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о незаконной пересылке и сбыте наркотиков. Мужчина, по версии следствия, пытался пронести запрещенные вещества в следственный изолятор.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года мужчина принес продуктовую передачу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Посылку он оформил на имя родственника.

Передача поступила в бюро приема. Во время досмотра среди еды были обнаружены наркотики. Вещества изъяли сотрудники следственного изолятора, отмечает прокутарута Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тульской области в городе Донской заключенные использовали кота для передачи наркотиков. Вещества, по версии следствия, прятали в ошейник. Кот был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. На время расследования его поместили в приют, но он сбежал.