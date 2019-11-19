Во дворе Интендантских складов открылся парк

Во дворе Интендантских складов открылся парк
Общественное пространство во дворе Интендантских складов. Фото: instagram.com/vr_medinskiy

В Петербурге во дворе комплекса зданий Интендантских складов открылось новое общественное пространство. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Парк занимает территорию площадью 4 тыс. кв. метров близ консерватории имени Римского-Корсакова. В рамках работ по благоустройству была выполнена планировка, оборудовано освещение, создана дренажная система и заменено 2,5 км инженерных сетей под землей.

Собой пространство представляет благоустроенную территорию со скамейками, деревьями и клумбами.

«Новый парк открыт для всех — студентов, горожан, гостей Петербурга», — рассказал Мединский в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Полежаевском парке завершились восстановительные и ремонтные работы на пешеходном мосту. Мост расположен на Аллее Славы и перекинут через реку Дудергофку.

владимир мединский интенданские склады новости спб общественное пространство парк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года
Для последней обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга прокурор ...
Власти Петербурга и «Дальпитерстрой» обсудили строительство жилых домов
Путин не обозначил четких сроков строительства моста через реку Лену
Во дворе Интендантских складов открылся парк
В Петербурге названы самые высокооплачиваемые массовые профессии
Житель Петербурга зарезал мужчину на почве ревности
В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»