Во дворе Интендантских складов открылся парк

В Петербурге во дворе комплекса зданий Интендантских складов открылось новое общественное пространство. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Парк занимает территорию площадью 4 тыс. кв. метров близ консерватории имени Римского-Корсакова. В рамках работ по благоустройству была выполнена планировка, оборудовано освещение, создана дренажная система и заменено 2,5 км инженерных сетей под землей.

Собой пространство представляет благоустроенную территорию со скамейками, деревьями и клумбами.

«Новый парк открыт для всех — студентов, горожан, гостей Петербурга», — рассказал Мединский в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Полежаевском парке завершились восстановительные и ремонтные работы на пешеходном мосту. Мост расположен на Аллее Славы и перекинут через реку Дудергофку.