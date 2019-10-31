В Полежаевском парке восстановили пешеходный мост

В Петербурге завершились восстановительные и ремонтные работы на пешеходном мосту в Полежаевском парке. Укреплением конструкции занималось СПб ГБУ «Мостотрест».

Пешеходный мост расположен на Аллее Славы и перекинут через реку Дудергофку. Предположительно переправа была возведена во второй половине ХХ века. Строился мост без проекта, что повлекло ряд ошибок. В результате в элементах прохожей части образовались и развились трещины, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«Мостотрест» разработал проект по ремонту и усилению конструктивных элементов моста. К его реализации учреждение приступило в августе 2019 года.

«Сейчас мост способен воспринимать требуемые нагрузки и полностью обеспечивать безопасный проход граждан», — отметил в КРТИ.

На мосту усилили опоры, провели ремонт поврежденных зон, выполнили устройство гидроизоляции и окрасили все конструктивные элементы. Пролетное строение установили в проектное положение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга завершился текущий ремонт Заневского проспекта.