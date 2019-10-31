В Петербурге отремонтировали Заневский проспект

В Красногвардейском районе Петербурга завершился текущий ремонт Заневского проспекта. Работы велись на тротуаре и проезжей части.

Всего отремонтировано порядка 78,56 тыс. кв. метров проезжей части и 14,65 тыс. кв. метров тротуара, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Общая длина улицы составляет 3,40 км.

Работы выполнил ООО «СК «Орион плюс» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Стоимость ремонта составила 237,32 млн рублей.

Ремонт Заневского проспекта начался в середине июня и был разделен на три этапа. На первом работы велись от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль. На втором — от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков. Заключительный этап охватил участок от проспекта Энергетиков до линии ж/д (проспект Косыгина).