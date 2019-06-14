Заневский проспект планируют отремонтировать к октябрю 2019 года

Первый этап работ пройдет с 15 по 30 июня на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль. Фото: https://pixabay.com

Первый этап работ пройдет с 15 по 30 июня на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль. Фото: https://pixabay.com

Ремонт проспекта в Красногвардейском районе начнут в субботу, 15 июня.

Ремонтировать дорожное покрытие планирую в несколько этапов, сообщает СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Известно, что полностью ограничивать доступ транспортных средств не планируют.

Ограничения будут действовать по полосам, исключая съезды к Малоохтинской набережной.

Первый этап работ пройдет с 15 по 30 июня на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль. Следующей запанирован на 1 июля и продлиться до 20 июля. Ремонтные работы будут производить на участке от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков включая перекресток с проспектом Энергетиков.

Заключительный этап пройдёт с 20 сентября по 11 октября на участке от проспекта Энергетиков до линии ж/д (проспект Косыгина).

Открыть проспект после ремонта планирую в октябре этого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы на 10 дней.