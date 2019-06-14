На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы на 10 дней

По третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Фото: https://pixabay.com

По третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Фото: https://pixabay.com

Дорожное предприятие будет бороться с колейностью на трассе.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на участке КАДа с 15 июня по 25 июня перекроют две полосы для движения автомобилей.

Ограничения будут действовать на пересечении с Софийской улицей до Большого Обуховского моста через реку Нева.

Также сообщает, что по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Водителей просят быть внимательным, так как ремонтные работы будут проводить круглосуточно.

Помимо этого, информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трассу «Кола» перекроют для движения в связи с разводкой моста через Свирь.