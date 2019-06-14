Трассу «Кола» перекроют для движения в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Федеральную трассу планируют перекрыть 15 июня на несколько часов.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» в субботу, 15 июня, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

На предприятии сообщают, что трассу перекроют с 08:50 до 10:50. Сделают это для пропуска негабаритного судна представителями ОАО «РЖД». Мост через реку Свирь будет разведен на 236 км трассы, у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гранитный фасад Петропавловкой крепости планируют очистить к сентябрю за 19 млн рублей.

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