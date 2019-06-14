Гранитный фасад Петропавловкой крепости планируют очистить к сентябрю за 19 млн рублей

Помимо этого, согласно контракту, гарантия после очистки будет рассчитана на три года. Фото: https://pixabay.com

Помимо этого, согласно контракту, гарантия после очистки будет рассчитана на три года. Фото: https://pixabay.com

Очистку от грязи планируют начать, как только подрядчик получит разрешение КГИОП.

Гранитный фасад главной крепости Петербурга наконец-то планируют привести в порядок и очистить от грязи уже к осени этого года. Пока это ориентировочная дата, об этом сообщают «Невские новости».

Так, заказчиком выступает Музей Истории Петербурга. Очистка начнется, как только подрядчик получит разрешение КГИОП на производство работ. Специалисты планируют произвести очистку природного камня с применением специальной пасты, которая при определенной температуре перерабатывает загрязнения.

Также будут применять метатин – жидкий консервант, убивающий жизнеспособные споры и мицелии плесневых грибов. Помимо этого, согласно контракту, гарантия после очистки будет рассчитана на три года. Сумма работ — 19 080 971,27 рублей, сообщает издание.

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