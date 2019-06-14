ГАТИ разрешил укрепить фундамента Биржи

Фото: Википедия / Alexander Savin
Фото: Википедия / Alexander Savin

Работы на объекте завершат примерно через год.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. О выданной документации Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе Государственной административно технической инспекции. Укреплять фундамент объекта культурного наследия можно с сегодняшнего дня, а управиться нужно до 10 мая 2020 года.

Также в ГАТИ рассказали, что разрешили «Мостотресту» временно установить ограждения от Ломоносова до Лештукова моста, где проходит ремонт. Компания помимо прочего должна починить к началу октября ограждения у Литейного моста.

Реставрационные работы ждут женскую евангелическую больницу, которая находится на Лиговском проспекте. Подрядчик должен управиться менее чем за год.

Напоминаем, что здание Биржи давно нуждается в ремонте. В 2014 году оно стало принадлежать Эрмитажу. В обновленном помещении откроют Музей государственных символов и геральдики.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Василеостровский рынок начал работать, но ремонт еще не закончился.

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