Власти Петербурга и «Дальпитерстрой» обсудили строительство жилых домов

В Смольном состоялось совещание, в ходе которого петербургские власти обсудили строительство домов ООО СК «Дальпитерстрой», сообщили в пресс-службе городского правительства.

Совещание провел вице-губернатор Николай Линченко. Оно было посвящено окончанию строительства объектов компании «Дальпитерстрой».

На сегодняшний день Смольный и компания подписали несколько десятков госконтрактов на приобретние квартир для льготных категорий граждан, проживающих в Петербурге.

Также обсуждался переход на эскроу-счета. На сегодняшний день у «Дальпитерстрой» 16 объектов на более чем 8 тыс. квартир. Жилье должны сдать до 2022 года.

Линченко считает, что ввод жилья в эксплуатацию необходимо брать под особый контроль из-за высокой социальной ответственности, которая возложена на банк и подрядчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что земельный участок в Приморском районе продадут под строительство жилого дома.