В Петербурге коммерсант получил штраф за преднамеренное банкротство

Прокуратура по обращению финансового управляющего провела проверку соблюдения ИП Хвостеевым А.В. законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Индивидуальный предприниматель по решению арбитражного суда был признан банкротом.

Однако во время проверки выяснилось, что ИП Хвостеевым А.В. совершены действия, заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.

В итоге ИП Хвостеев А.В. привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совладелец «Юлмарта» Михаил Васинкевич не смог оспорит решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о признании его банкротом, следует из материалов в картотеке арбитражных дел суда.