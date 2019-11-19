Коммунальные услуги в Петербурге в 2020 году подорожают на 3,3%

Со второго полугодия 2020 года стоимость коммунальных услуг в Петербурге в среднем вырастет на 3,3%. Об этом сообщил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин на совещании в Смольном 19 ноября.

Предельный рост тарифов составит 3,5%, что на 0,3% ниже планки, установленной федеральным правительством.

Действовать новые тарифы начнут летом 2020 года. Стоимость отопления со второго полугодия вырастет на 3%, электричества — на 4,9%, водоснабжения и водоотведения — на 3%, газа — на 3%, сообщают «Невские новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно распоряжению об индексации тарифов в регионах в 2020 году, стоимость услуг ЖКХ в Петербурге может вырасти на 3,8%, а в Ленобласти — на 3,6%. В среднем по России ожидается повышение тарифов на уровне 3,6% — 4,9%.