На Героев под окнами дом нашли тело девушки

На Героев под окнами дом нашли тело девушки
Фото: Pixabay

Личность погибшей пока установить не удалось. Перед смертью она получила множество серьезных травм.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Люди увидели бездыханное тело под окнами дома в Красносельском районе на проспекте Героев утром, примерно в девять часов. На вид погибшей около 25 лет, она была одета в спортивный костюм и кроссовки.

Что стало причиной ее смерти – пока что выяснить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов не разглашаются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело туриста из России прибило к берегу на пляже в Гоа. Туриста вытащили из воды и доставили в ближайшую больницу, чтобы оказать необходимую помощь, однако было уже поздно. Мужчина умер в медцентре.

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