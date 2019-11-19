На Героев под окнами дом нашли тело девушки

Личность погибшей пока установить не удалось. Перед смертью она получила множество серьезных травм.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Люди увидели бездыханное тело под окнами дома в Красносельском районе на проспекте Героев утром, примерно в девять часов. На вид погибшей около 25 лет, она была одета в спортивный костюм и кроссовки.

Что стало причиной ее смерти – пока что выяснить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов не разглашаются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело туриста из России прибило к берегу на пляже в Гоа. Туриста вытащили из воды и доставили в ближайшую больницу, чтобы оказать необходимую помощь, однако было уже поздно. Мужчина умер в медцентре.