Экс-арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу

Он убежден, что футболист играет в пол силы и не бегает по полю, а ходит пешком.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Своим мнением об нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе поделился экс-арбитр ФИФ Павел Стипиди. Он считает, что ни один европейский клуб не может быть заинтересован в игроке такого уровня – эксперт отметил, что верить в приглашения от иностранных клубов может только сам Артем Дзюба и больше никто. Стириди заявил, что «сине-бело-голубой» никуда не продвинется и останется играть за петербургский клуб. Все дело в том, что игрок якобы не выкладывается на поле и очень медленно двигается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино. Сейчас лучшим бомбардиром отборочного этапа является форвард сборной Англии Гарри Кейн, который забил 12 мячей. В отборочном турнире Артем Дзюба с девятью голами занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров.