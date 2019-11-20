Пожарные потушили частный дом в Кировском районе Ленобласти

В СНТ «Лесное» массива Восход в Кировском районе произошел пожар. Загорелись частный дом и хозпостройка на площади 32 «квадрата».

Согласно данным управления МЧС по Ленобласти, экстренные службы получили сигнал о возгорании в 23:19 во вторник, 19 ноября. На месте происшествия работали восемь человек личного состава с использованием двух спецмашин.

Огонь распространился по площади в 32 квадратных метра. Пожарные справились с огнем примерно за час — в 00:31 спасатели сообщили о его полной ликвидации. Информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе сгорела пилорама на 300 «квадратах». В деревне Будогощь Ленобласти загорелось деревообрабатывающее производство. Огонь потушили за час.