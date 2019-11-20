Иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца

Иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца
С наступлением холодов данный вопрос становится наиболее актуальным. Фото:pixabay.com

По словам врача-иммунолога, для компенсации недостатка солнечного света нужно использовать правильное освещение. Например, энергосберегающие и диодные лампы могут влиять на упадок сил у офисных работников, потому что эти лампы дают другой спектр света, в отличии от ламп накаливания. Об этом врач сообщил в эфире радио Sputnik.

Врач порекомендовал совершать более частые прогулки в солнечную погоду. А также отметил, что в помещении на месте одной лампы накаливания должны быть три энергосберегающие, а не одна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дефицит витамина D в организме человека приводит к развитию ряда аутоиммунных заболеваний. У взрослых из-за недостатка солнечного света может появится размягчение костей.

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