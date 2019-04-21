Недостаток солнца приводит к размягчению костей у человека

Витамин D можно употреблять в виде БАД. Фото: Pixabay

Витамин D можно употреблять в виде БАД. Фото: Pixabay

Дефицит витамина D в организме человека приводит к развитию ряда аутоиммунных заболеваний.

Группа ученых из Эдинбургского университета провела исследование, которое показалось, чем для человеческого организма может быть опасен недостаток витамина D. Результаты данного исследования были обнародованы в профильном журнале Frontiers in Immunology.

В организме процесс выработки витамина D происходит в результате реакции на солнечный свет. Его главной задачей является обеспечение всасывания кальция и фосфора с стенки точного кишечника.

В детском возрасте недостаток витамина D может привести к рахиту, то есть деформации костей. У взрослых из-за недостатка солнечного света может появиться остеомаляции, то есть размягчение костей.

Кроме того, пониженный уровень витамина D солдате риск развития заболеваний аутоиммунной системы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые обнаружили «вегетарианские» гены.