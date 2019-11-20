Стражи порядка раскрыли серию краж в Ленобласти

Стражи порядка раскрыли серию краж в Ленобласти
Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленинградской области правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении серии краж, общий ущерб от которых составил 500 тыс. рублей.

Как сообщили в главке МВД по региону, чаще всего злоумышленники пробирались в дом, отжав стеклопакеты на окнах. Последняя их кража была совершена в конце октября, когда они похитили 269 тыс. рублей из частного дома. После этого домушники были задержаны. Известно, что оба не имеют постоянной работы и ранее были судимы.

Позднее правоохранитель выяснили, что двое задержанных причастны к еще восьми кражам в Ленобласти. Так, с сентября по октябрь они пробрались частные дома в деревнях Домкино, Борщево, Турова, поселках Мшинская, Плоская и в Луге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе раскрыта серия ограблений салонов сотовой связи в Петербурге.

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