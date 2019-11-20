Под Всеволожском столкнулись «Сузуки» и «Пежо», есть пострадавшие

Авария произошла на трассе «Петербург-Матокса» во Всеволожском районе Ленобласти. В ДТП пострадали четыре человека, среди которых маленький ребенок.

По данным регионального УГИБДД, столкновение двух иномарок произошло вечером во вторник, 19 ноября. На 22-м километре дороги «Петербург-Матокса» произошло столкновение встречных автомобилей «Сузуки» и «Пежо». Известно, что японское авто вылетело на встречную полосу движения, сообщает 47news.

В дорожном происшествии пострадали водитель «Сузуки» и два его пассажира, один из которых — четырехлетний ребенок. Также пострадала автоледи за рулем «Пежо». Всех госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Ланском: иномарки столкнулись фарами. По фотографиям из социальных сетей заметно, что автомобили столкнулись фарами.