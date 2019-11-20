ДТП на Ланском: иномарки столкнулись фарами

Утром, 20 ноября, в Выборгском районе Петербурга случилась авария. Участниками ДТП стали Hyundai и MINI Cooper.

«На пересечении Ланского шоссе, 8 и Новороссийской улицы «Мини Купер» и «Хендай» встретились фарами», -написали пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям из социальных сетей заметно, что автомобили столкнулись фарами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что на перекрестке Ленинского проспекта столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыла машина реанимации.