МВД проверили рынок на Салова и овощебазу на Софийской: 185 человек задержали

Во вторник, 19 ноября, сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели проверку во Фрунзенском районе, которая затронула овощебазу на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова.

Сотрудники правоохранительных органов проверили 415 работников, иностранных граждан. 185 из них были доставлены в отделения полиции для привлечения к административной ответственности за нарушения режима пребывания в России. На данный момент решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей за пределы РФ.

Также было составлено 11 протоколов из-за нарушения требования к продаже алкоголя, незаконной продажи товаров, осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрация и других нарушений. Больше 200 литров алкогольной продукции было изъято из незаконного оборота.

Сотрудники ГИБДД выявили 3 нарушения ПДД работниками рынка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила о том, что иск пенсионера, добивающегося перерасчета от МВД, вернули в Смольнинский суд.