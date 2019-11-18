Иск пенсионера, добивающегося перерасчета от МВД, вернули в Смольнинский суд

Леонид Беляев хочет, чтобы петербургское ведомство увеличило размер его ежемесячных пенсионных выплат до десяти окладов.

Беляев являлся сотрудником Государственной противопожарной службе, своей работе он отдал 27 лет. Пенсионер отмечает, что, помимо вредных условий труда, в его обязанности входил постоянный риск, а также необходимость в любое время суток выезжать на место происшествия.

Беляев работал не только в городе на Неве, но и других населенных пунктах России. Однако, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, его претензии и собственные расчеты сочли необоснованными, в связи с чем дело вернули в Смольнинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что мошенники, притворившись сотрудниками газовой службы, вынесли из квартиры пенсионерки 350 тысяч рублей.