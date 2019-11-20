Две женщины в Петербурге пытались украсть товары из гипермаркетов

Вневедомственная охрана задержала двух женщин, которые попытались вынести товары из гипермаркетов, не заплатив. Все произошло в Московском и Фрунзенском районах.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу, днем 18 ноября наряд вневедомственной охраны задержал женщину в гипермаркете на проспекте Космонавтов. Она пыталась пронести через кассу товары на сумму более семи тысяч рублей. Ее доставили в отдел полиции.

Вечером следующего дня аналогичный случай произошел в гипермаркете на Бухарестской улице. На месте происшествия задержана женщина, которая не оплатила товар на сумму четыре тысячи рублей. Ее также передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый мужчина устроил дебош и избил сотрудников гипермаркета на проспекте Большевиков. В Невском районе задержан ранее судимый нетрезвый мужчина, который нанес телесные повреждения трем работникам гипермаркета.