Участок на Маршала Блюхера продадут с молотка

КИО готовит к продаже на торгах несколько десятков участков, реализуемых на аналогичных условиях. Фото: pixabay.com

КИО готовит к продаже на торгах несколько десятков участков, реализуемых на аналогичных условиях. Фото: pixabay.com

Участок, площадью 4234 квадратных метра станет первым лотом в рамках реализации торгов на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях.

Об этом сообщили во вторник, 19 ноября, в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы. Согласно проекту, на масштабной площади должен разместиться магазин. Договор аренды заключается сроком на 32 месяца, то есть немногим меньше трех лет.

Ежегодная плата за пользование участком на начальном этапе составляет 11,5 миллионов рублей. Аукцион в открытой форме состоится 26 декабря 2019 года в Невской ратуше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на торги был выставлен административно-производственный комплекс на улице Салова. Объект расположен между станциями метро «Волковская» и «Бухарестская».