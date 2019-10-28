Административно-производственный комплекс на улице Салова выставят на торги

Административно-производственный комплекс на улице Салова выставят на торги
Цена лота стартует от 100 миллионов рублей. Фото: salova.tilda.ws

Фонд имущества продаст с молотка комплекс зданий, расположенных возле станций метро «Волковская» и «Бухарестская».

Общая площадь административно-производственного комплекса во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга составляет более шести тысяч квадратных метров. Здания расположены поблизости от набережной Обводного канала и въездам на Кольцевую автодорогу (КАД) и Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Комплекс оборудован тремя грузовыми лифтами, имеет инженерное обеспечение и собственную дизельную котельную.

Торги состоятся 27 ноября 2019 год, заявки принимаются до 22 ноября. Начальная цена объекта составит 100 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что общая стоимость недвижимости в Петербурге, выставленной на торги до конца 2019 года составляет около 700 миллионов рублей.

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Административно-производственный комплекс на улице Салова выставят на торги
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