Петербург до конца года выставить на торги недвижимость на 700 млн рублей

До конца этого года в Петербурге продадут недвижимости на общую сумму более чем 710 миллионов рублей.

Как сообщает АБН, городские власти намерены выставить на торги 70 лотов недвижимости, из которых 41 объект на суму 210,3 миллионов рублей относятся к нежилому фонду, 19 лотов на суму 188,2 миллионов рублей — квартиры и оставшиеся 10 — аренда и лоты, объединяющие квартиры и нежилые помещения.

В городском в комитете имущественных отношений (КИО) отметили, что к октябрю в городе было продано 37 лотов, общая сумма которых составляет порядка 195 миллионов рублей.

Согласно ожиданиям, к концу 2019 года объем доходов от использования и реализации имущества Петербурга вырастет на 6 миллиардов рублей и составит 27,6 миллиардов рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти народ выбрал лучшие компании рынка недвижимости.