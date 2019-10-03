В Петербурге и Ленобласти народ выбрал лучшие компании рынка недвижимости

Из-за перехода на проектное строительство и отмену долевого в Петербурге выросли цены на первичное жилье. Фото: pixabay.com

Из-за перехода на проектное строительство и отмену долевого в Петербурге выросли цены на первичное жилье. Фото: pixabay.com

Стали известны результаты интернет-голосования по выбору лучших компаний на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

30 сентября остановлено интернет-голосование в 11-ти номинациях XII конкурса «Доверие потребителя». Голосование проходило с 14 мая по 30 сентября на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru, Большого Сервера Недвижимости. За это время около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.

«Проверка результатов интернет-голосования на doveriekonkurs.ru зафиксировала в сентябре нарушения (накрутки, голосование с неопознанных ip-адресов, многократное голосование с одного ip-адреса) у семи застройщиков и трех агентств недвижимости. У этих компаний в общей сложности было снято 4 418 голосов», – констатирует Олег Островский, сопредседатель Оргкомитета конкурса.

В результате Оргкомитетом, по сумме отданных голосов на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru, принято свыше 11 000 голосов, которые были отданы за 179 участников, и во второй этап конкурса выходят следующие компании (в алфавитном порядке).

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»: ЖК «Петровская ривьера», Северный город (группа RBI) ЖК «Стокгольм», Setl City ЖК FJORD, ЮИТ СПб

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»: ЖК «Дом на набережной», Северный город (группа RBI) ЖК INKERI, 1-3 очереди, ЮИТ СПб ЖК «Полюстрово Парк», Setl City

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге»: ЖК «Астрид», СПб Реновация ЖК «Полководец», 47 трест ЖК «Складская, 28», Темп

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области»: К «Охтинская дуга», 1-3 очереди, Запстрой ЖК «Солнечный», Арсенал-Недвижимость ЖК «Форвард», Мавис

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»: ЖК «Биография», группа RBI ЖК «Клубный дом G9», ГК КВС ЖК «ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде», Setl City

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге»: ЖК «Наутилус», ГК КВС ЖК «Облака на Лесной», Setl City ЖК Magnifika Lifestyle, Bonava

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге»: ЖК «Крылья», ГК КВС ЖК «Новое Колпино», СПб Реновация ЖК «Юнтолово» , 4-6 очереди, Главстрой СПб

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»: ЖК «Новое Горелово», ЛенРусСтрой ЖК «Северный», Группа ЦДС ЖК EcoCity, Северный город (группа RBI) ЖК NEWПИТЕР, Строительный трест

В оставшихся трех номинациях финалисты будут названы по итогам дополнительного потребительского голосования, которое пройдет в интерактивном режиме на Ярмарке недвижимости (1-3 ноября). На стенде конкурса «Доверие потребителя» проголосовать за полуфиналистов сможет каждый участник и посетитель выставки.

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: Абсолют Банк АК БАРС банк Банк Жилищного Финансирования Банк Санкт-Петербург Банк ФК Открытие ВТБ РОСБАНК ДОМ Райффайзенбанк Россельхозбанк Сбербанк России

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: Bonava ГК КВС ГК ЦДС Главстрой-СПб Запстрой Мавис Северный город (группа RBI) Setl City СПб Реновация ЮИТ Санкт-Петербург

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: Адвекс Недвижимость Адмирал Бекар Вариант Итака Недвижимость Магазин квартир МИР КВАРТИР МИР недвижимости Прогаль Хочу квартиру

«Доверие потребителя» – открытый независимый конкурс для социально-ориентированных компаний рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2019 году проводится в 12-ый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соорганизаторы конкурса – портал Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

Участие в конкурсе бесплатное. GazetaSPb.ru — информационный партнер конкурса.