Петербуржцу, избившему до смерти мужчину, предъявлено обвинение

Петербуржцу, избившему до смерти мужчину, предъявлено обвинение
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу. Фото: pixabay

В Петербурге начато расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Оно заведено в отношении 23-летнего мужчины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину удалось изобличить в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по городу, инцидент произошел днем в понедельник, 18 ноября, у одного из домов по улице Спирина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый жестоко избил 58-летнего мужчину на почве личных неприязненных отношений. В результате он скончался на месте от полученных повреждений.

Сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали пешеходе, которая попала под колеса иномарки. В результате ДТП женщина скончалась.

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