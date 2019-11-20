К ДТП с легковушками присоединилась еще одна машина на Сампсониевском

Водители вышли из своих машин. Фото: vk.com/spb_today

Водители вышли из своих машин. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло тройное ДТП. Участниками аварии стали легковые автомобили.

Машины столкнулись на Большом Сампсониевском проспекте. На опубликованных фотографиях видно, что транспорты встретились около перекрестка, перегородив половину дороги.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в момент аварии на участке было только два автомобиля. Пользователи предположили, что третий участник присоединился к ДТП позднее.

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали дорожно-транспортном происшествии с участием бетономешалки. Транспорт влетел в машину дорожных рабочих.