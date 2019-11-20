Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава

Федеральную трассу «Кола» перекроют 21 ноября для разводки Ладожского моста. Пролеты переправы поднимут для прохода по Неве барже-буксирного состава.

По реке пройдут суда «Шквал», «В.Клюев» и «ПК-145» с максимальном высотным габаритом 20 метров. Разводку моста осуществят представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Трасса «Кола» будет недоступна для проезда в течение 45 минут. Движение перекроют в 15:00 и откроют в 15:45 по местному времени.

Напомним, что Ладожский мост расположен на км 46+162 трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 20 и 21 ноября на КАД перекроют пять съездов.