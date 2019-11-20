Адвокат доцента Соколова попросит Бастрыкина закрыть судебные процессы для СМИ

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Александр Почуев хочет попросить председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина засекретить все судебные процессы в отношении его подзащитного для СМИ, чтобы избежать утечки информации.

Уголовное дело Олега Соколова направлено на дальнейшее расследование в Москву. Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, расследованием уголовного дела Соколова займутся сотрудники центрального аппарата СКР в столице.

По мнению адвоката Соколова, это произошло из-за «сливов» материалов дела. Почуев будет просить о пресечении такой тенденции, сообщает News.ru.

«Была вброшена информация о том, что Анастасия Ещенко была якобы застрелена во сне. Хотя результатов медицинской экспертизы мы ещё не видели», — сказал Почуев.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.