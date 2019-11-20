На Загородном проспекте троллейбус сбил пешехода на «зебре»

На Загородном проспекте троллейбус сбил пешехода на «зебре»
Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Фото: Pixabay

Вечером 20 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП , в котором серьезно пострадал пешеход.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и региону, ДТП произошло около 18:55 на Загородном проспекте, недалеко от дома № 47.

Троллейбус сбил девушку, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

За рулем троллейбуса находился 35-летний мужчина. Личность пострадавшей устанавливается, на вид ей около 25-30 лет. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.

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