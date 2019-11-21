В поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет

Высокоскоростным интернетом планируют оснастить российский транспорт.
Беспроводная система будет совместима с действующими стандартами связи 3G, 4G и 5G. Также данная система поможет в режиме настоящего времени управлять беспилотниками.
Авторы планируют запуск первого сегмента данной сети к 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, пишут «Известия».
На транспортном средстве будет расположен шлюз, с помощью которого станет возможным подключение к высокоскоростному интернету через любой интерфейс связи.
Разработчики проекта отметили, что на данный момент стандарты Wi-Fi не могут обеспечить стабильный доступ к интернету на высоких скоростях, но благодаря новым разработкам это становится возможным.
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