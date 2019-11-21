В поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет

Сейчас у пассажиров нет стабильного доступа к интернету. Фото:Фото: grandtrain.ru

Сейчас у пассажиров нет стабильного доступа к интернету. Фото:Фото: grandtrain.ru

Высокоскоростным интернетом планируют оснастить российский транспорт.

Беспроводная система будет совместима с действующими стандартами связи 3G, 4G и 5G. Также данная система поможет в режиме настоящего времени управлять беспилотниками.

Авторы планируют запуск первого сегмента данной сети к 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, пишут «Известия».

На транспортном средстве будет расположен шлюз, с помощью которого станет возможным подключение к высокоскоростному интернету через любой интерфейс связи.

Разработчики проекта отметили, что на данный момент стандарты Wi-Fi не могут обеспечить стабильный доступ к интернету на высоких скоростях, но благодаря новым разработкам это становится возможным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургской подземке рассказали, чем поезда метро отличаются от обычных составов