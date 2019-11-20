В петербургской подземке рассказали, чем поезда метро отличаются от обычных составов

В первую очередь, поезд метрополитена отличается от железнодорожного двигателем. Кроме того, составы различаются по размеру вагонов и используемому напряжению.

В пресс-службе петербургского метро рассказали, что составы подземки используют напряжение в 825 Вольт, в то время как железнодорожные поезда — 3000 Вольт. Также, вагоны метрополитена получают ток от контактного рельса, расположенного сбоку от путей, в то время как обычные составы получают его сверху, через контактную сеть.

Поезда в метро имеют меньший размер вагонов, потому что того требует размер тоннелей. Отметим, что самый длинный поезд в петербургской подземке состоит из восьми вагонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на двенадцати станциях метро в Петербурге установили дополнительные турникеты с возможностью бесконтактной оплаты при помощи смартфона или банковской карты.