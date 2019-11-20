В Петербурге на 12 станциях метро установили турникеты для бесконтактной оплаты

Теперь попасть в метро можно ещё быстрее. Фото: Baltphoto

Теперь попасть в метро можно ещё быстрее. Фото: Baltphoto

Предпоследние турникеты на двенадцати станциях петербургского метрополитена теперь оснащены технологией бесконтактной оплаты при помощи банковской карты или телефона.

Ранее такая возможность предоставлялась только на первом и последнем турникетах. Однако теперь новая технология появилась и на предпоследних турникетах, рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Дополнительные турникеты с функцией бесконтактной оплаты появились на 12 станциях подземки.

Об этом стало известно в среду, 20 ноября. В список модернизированных попали станции «Проспект Ветеранов», «Площадь Восстания», «Гражданский проспект», «Девяткино», «Купчино», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Василеостровская» , «Адмиралтейская», «Старая Деревня».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проложили второй километр коричневой ветки метро.