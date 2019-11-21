Участок возле Пулковской обсерватории продадут за 95 млн рублей

Ведомство принимает заявки на участие в торгах до 13 декабря 2019 года. Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга

Ведомство принимает заявки на участие в торгах до 13 декабря 2019 года. Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга

Фонд имущества Санкт-Петербурга продаст с молотка земельный участок вблизи Пулковской обсерватории. Планируется, что его будут использовать под деловую застройку.

Площадку в три гектара, расположенную на Пулковских высотах, между обсерваторией, аэропортом и «Экспофорумом», продадут на аукционе. Начальная стоимость лота — 95 миллионов рублей. Земельный участок в самой высокой точке Северной столицы намерены передать под коммерческую застройку.

В фонде отмечают, что объект выгодно расположен, имеет хорошую транспортную доступность: рядом проходят не только Пулковское, но и Волхонское и Петербургское шоссе. В трех километрах от участка — КАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург выставил на продажу участок на проспекте Маршала Блюхера. Планируется, что на этом месте возведут магазин.