«Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградки

Сегодня здания занавешены строительной сеткой, никакие работы там не ведутся. Фото: Google View

Сегодня здания занавешены строительной сеткой, никакие работы там не ведутся. Фото: Google View

Комплекс исторических зданий на Малом проспекте Петроградской стороны, находящийся в аварийном состоянии, выкупила компания, принадлежащая отцу супруга дочери Вячеслава Макарова.

Здания 79, 81 и 83 литера А по Малому проспекту Петроградки раньше принадлежали организации «Строймонтаж». Прежний владелец оценил комплекс в 600 миллионов рублей. Новым хозяином аварийных построек стала группа компаний «Еврострой».

По информации «Фонтанки», одним из руководителей организации является бизнесмен Владимир Селегень, отец мужа дочери председателя ЗакСа Петербурга, Вячеслава Макарова. Планируется, что новый подрядчик вернет дома вв надлежащее состояние.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фонд имущества Петербурга продаст с молотка участок на Пулковских высотах, неподалеку от обсерватории. Землю передадут под коммерческую застройку.