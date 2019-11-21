МВД начнет борьбу с наркотиками в интернете

МВД начнет борьбу с наркотиками в интернете
Неизвестно увеличат ли штат министерства.Фото:pixabay.com

В январе 2020 года в МВД появится новое подразделение, которое будет заниматься борьбой с распространением и пропагандой наркотиков в интернете. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков.

8 ноября стало известно, что МВД разрабатывает поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.

Проектом данного закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотических средств и других запрещенных веществ с использованием интернета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, осуществленного при строительстве космодрома «Восточный».

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