Вскрылись новые хищения на космодроме «Восточный»

Государство понесло убытки на более чем 250 млн рублей. Фото: pixabay.com

Государство понесло убытки на более чем 250 млн рублей. Фото: pixabay.com

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, осуществленного при строительстве космодрома «Восточный».

Злоумышленники присвоили 13,8 и 242 миллиона рублей, выделенных на создание стартового комплекса для «Ангары». По информации «Коммерсанта», мошеннические действия провернули с помощью фальшивых документов. Государство в итоге понесло убытки более чем на 250 миллионов рублей.

Подозреваемых, как и обвиняемых в преступлении на данный момент нет. По версии следствия, нарушители выводили денежные средства через ООО «ПСО «Казань», где провели обыски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Рогозина, жители России ожидают от Роскосмоса слишком многого. Отечественная космонавтика не имеет столь безграничных возможностей, как представляют граждане.