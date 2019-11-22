В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Принимать антибиотики стоит только после назначения врача. Фото: pixabay

Принимать антибиотики стоит только после назначения врача. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше всего принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.

По словам экспертов, «привыкание» организма и развитие устойчивости микробов к антибиотикам из-за несоответствующего назначения и неправильного использования их.

Как сообщили на сайте ведомства, медики часто выписывают антибиотики в качестве «перестраховки», а пациент имеет возможность приобрести их без рецепта при различных недомоганиях. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупать антибиотики стоит только по назначению врача.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об антибиотиках в бургерах. Исследование проводили сотрудники Роспотребнадзора.