Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом

Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом
Экстренно севший самолет. Фото: Кадр из видео facebook.com/ABCNews

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Boeing 777 был вынужден приземлиться из-за возгорания одного из двигателей.

Как сообщает Associated Press, рейс 113, направляющийся в Манилу (Филиппины), вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания в двигателе. В момент ЧП на борту находились 360 человек, из которых 18 — члены экипажа.

Лайнер успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры покинули самолет по обычному трапу, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Кадр из видео facebook.com/ABCNews

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Казани.

Лос-Анджелес манила самолет США экстренная посадка
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Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом