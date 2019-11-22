Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Boeing 777 был вынужден приземлиться из-за возгорания одного из двигателей.

Как сообщает Associated Press, рейс 113, направляющийся в Манилу (Филиппины), вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания в двигателе. В момент ЧП на борту находились 360 человек, из которых 18 — члены экипажа.

Лайнер успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры покинули самолет по обычному трапу, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Казани.