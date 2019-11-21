Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Казани

Борт не долетел до Москвы из-за утечки масла с правого двигателя. Никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем сообщает «Интерфакс». Все случилось с рейсом Red Wings, который летел из Екатеринбурга в Москву. Из-за того, что сработал датчик, борт приземлился экстренно в Казани в половину шестого вечера. Позже уточнили, что причиной стала утечка масла с правого двигателя. Посадка прошла удачно, никто не пострадал.

Всего в самолете находились более 130 человек. За ними отправили резервный борт, пассажирам пришлось ожидать его в стерильной зоне.

Напоминаем, что в начале месяца самолет из Санкт-Петербурга сел в Самаре, хотя должен был добраться до Ургенча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Алроса» закрывает рейсы между Петербургом и Новокузнецком. О закрытии направления рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Гулов. Среди причин — низкий интерес к перелетам по данному маршруту.