«Алроса» закрывает рейсы между Петербургом и Новокузнецком

Рейсы Алросы из Петербурга в Новокцзнецк прекращаются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рейсы Алросы из Петербурга в Новокцзнецк прекращаются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Авиакомпания «Алроса» прекращает выполнение рейсов между Петербургом и Новокузнецком. Не исключено, что в следующем году перелеты возобновятся.

О закрытии направления рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Гулов. Среди причин — низкий интерес к перелетам по данному маршруту.

Сделать исключение компания готова в период новогодних праздников. Выполнение рейсов будет осуществляться с конца декабря до первой половины января, пишет «Фонтанка».

Возобновление перелетов возможно с апреля 2020 года.

Напомним, что «Алроса» запустила регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Новокузнецк – Санкт-Петербург в сентябре 2019 года. Перелеты осуществлялись по одному разу в неделю в каждом направлении — в субботу и воскресенье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что азиатский лоукостер AirAsia может запустить регулярные рейсы в Москву и Петербург из Малайзии и Таиланда.