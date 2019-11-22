Петербургские лекарства будут поставлять в Сербию

К такому соглашению пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на совместной встрече.

Фармацевтические компании Северной столицы начнут поставлять медикаменты в Сербию. Об этом сообщили в четверг, 21 ноября, в пресс-службе городской администрации. Градоначальник Петербурга провел встречу с Милордом Додиком, официальным представителем сербского народа в президиуме Боснии и Герцеговины.

На данный момент проект сотрудничества находится на стадии разработке. В сообщении отмечается, что до конца текущего года по этой теме должна состояться конференция в видеоформате. В ней примут участие Минздрав РФ, Фонд медицинского страхования Сербии и петербургские фармацевтические компании.

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