В Минздраве отложили введение нового порядка медосмотра для автомобилистов

Салагай также добавил, что постановление пересмотрят с учетом адекватного ценообразования в регионах. Фото: pixabay.com

Салагай также добавил, что постановление пересмотрят с учетом адекватного ценообразования в регионах. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения завили, что проведут дополнительное исследование методов медицинского освидетельствования водителей.

Планировалось, что 22 ноября в силу вступит новый порядок прохождения медосмотра среди автомобилистов. В частности, он будет включать в себя анализов на наличие психоактивных веществ в крови и алкогольную зависимость. В связи с этим неизбежен значительный рост цен на получение медсправок.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай написал в своем официальном telegram-канале, что, в связи с чрезвычайной обеспокоенностью многих граждан в различных регионах, министр Вероника Скворцова приняла решение отложить приказ об изменениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в региональных наркодиспансерах образовались огромные очереди из водителей, желающих получить медсправки по старой цене.